На ледоколе «Ленин» в Мурманске впервые зажгла огни главная Арктическая елка

Организаторы надеются, что Арктическая елка станет традиционной. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске на ледоколе «Ленин» впервые проходит Арктическая елка для ребят младшего школьного возраста. Новогоднее представление покажут в рамках общественного проекта «Чистая Арктика».

В этом году на праздник позовут юных северян из разных городов региона - всего около 200 человек. Для ребят организовали сказочное представление с экологическим подтекстом: детям предстоят выяснить, кто разбрасывает мусор в сказочном лесу, найти и перевоспитать загрязнителя.

Сюжет детского праздника начинается на площади пристани Мурманского морвокзала с игр и викторин, разгадав которые дети получат «ключ от ворот» на ледокол.

- Ребят ожидает экскурсия по ледоколу «Ленин» в сопровождении волонтеров, просмотр веселого мини-фильма о важности охраны природы родного арктического региона и всей страны, а также новогодний экоспектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Под конец праздника детям вручат подарки и проведут с ними хоровод вокруг елки, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Организаторы надеются, что Арктическая елка станет традиционной и будет каждый год радовать ребят со всех арктических регионов.

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