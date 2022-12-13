В Мурманске производили пельмени и бургеры из мяса краба неизвестного происхождения

Предприятие привлекли к административной ответственности со штрафом в 350 тысяч рублей. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Весной в Мурманской области нелегально ввели в оборот крабовую продукцию. О нарушении сообщили в Североморском управление Россельхознадзора.

Так, предприятие, зарегистрированное на Алтае, на свою площадку в Мурманске получило от организации из Приморского края 100 килограммов салатного мяса краба.

- Продукция была выработана в Приморье из сырья неизвестного происхождения, информации о ветеринарных сопроводительных документах и производственных ВСД не было. Площадка в Приморском крае, на которой было произведено мясо, является «призраком» - фактически отсутствует по указанному адресу, - сообщили в ведомстве.

Тем временем алтайское предприятие, получив мясо краба, слепило из него 200 килограммов пельменей и направило их мурманскому поставщику.

Кроме того, предприятие 1 апреля направило в адрес того же поставщика 100 кило крабовых пельменей, произведенных в 2021 году, а затем получило их назад, провело инвентаризацию и добавило еще 100 кило. Получившиеся таким образом 200 кило пельменей неизвестного происхождения снова направили для продажи тому же получателю.

Также организация в прошлом году произвела крабсбургеры из мяса краба, и снова реализовало их тому же поставщику.

- На указанную продукцию у предприятия была декларация о соответствии продукции требованиям техрегламентов, но она была принята уже после выпуска продукции в оборот, - отметили в Россельхознадзоре.

Предприятие привлекли к административной ответственности со штрафом в 350 тысяч рублей.

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