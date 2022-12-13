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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:17

На поддержку оленеводства Мурманской области выделили 25,9 миллиона рублей

Средства поступят из федерального бюджета
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманская область до конца 2022 года получит 25,9 миллиона рублей на поддержку северного оленеводства.

Мурманская область до конца 2022 года получит 25,9 миллиона рублей на поддержку северного оленеводства.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская область до конца 2022 года получит 25,9 миллиона рублей на поддержку северного оленеводства. Средства выделят из федерального бюджета.

- Для нашего региона предусмотрено 57 миллионов рублей, из которых для сельскохозяйственных товаропроизводителей: на завоз семян в районы Крайнего Севера - 7,5 миллиона рублей, на страхование - 23,8 миллиона рублей и на поддержку северного оленеводства - 25,9 миллиона рублей, - сообщили информагентству Nord News в минприроды Мурманской области.

Выплаты носят заявительный характер, в соответствии со сроками доведения субсидии. аграриев в регионе. Мера поможет компенсировать аграриям часть затрат на производство и реализацию сельхозпродукции.

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