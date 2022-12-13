На поддержку оленеводства Мурманской области выделили 25,9 миллиона рублей

Мурманская область до конца 2022 года получит 25,9 миллиона рублей на поддержку северного оленеводства. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская область до конца 2022 года получит 25,9 миллиона рублей на поддержку северного оленеводства. Средства выделят из федерального бюджета.

- Для нашего региона предусмотрено 57 миллионов рублей, из которых для сельскохозяйственных товаропроизводителей: на завоз семян в районы Крайнего Севера - 7,5 миллиона рублей, на страхование - 23,8 миллиона рублей и на поддержку северного оленеводства - 25,9 миллиона рублей, - сообщили информагентству Nord News в минприроды Мурманской области.

Выплаты носят заявительный характер, в соответствии со сроками доведения субсидии. аграриев в регионе. Мера поможет компенсировать аграриям часть затрат на производство и реализацию сельхозпродукции.

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