Администрация Кировска выплатит 60 тысяч рублей компенсации покусанному собакой ребенку

Жалобу мэрии отклонили, решение суда вступило в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировске после вмешательства прокуратуры возместят моральный вред девочке, которую покусала бездомная собака. В пользу ребенка выплатят 60 тысяч рублей компенсации.

Выплачивать деньги будет администрация города. Сначала мэрия не согласилась с таким решением и обжаловала решение суда в апелляционном порядке.

- Ответчик настаивал на том, что ответственность за причинение травм ребенку должна быть возложена на хозяина собаки. При этом каких-либо документов, указывающих на наличие прав собственности на животное, как и самого предполагаемого хозяина, администрация Кировска суду не представила, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Жалобу мэрии отклонили, решение суда вступило в законную силу.

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