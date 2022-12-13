26 школьникам из Мурманска в торжественной обстановке вручили первые паспорта

Молодые люди, получившие паспорта, уже успели проявить себя в учебе, спорте, искусстве, общественной жизни. Фото: vk.com/morar_51

12 декабря, в День Конституции России, 26 мурманских школьников получили свои первые паспорта. Ребятам вручили документы в торжественной обстановке.

- Получение паспорта – важное событие в жизни каждого. Это день важен не только для самих юных северян, но и для их семей. Хочу поблагодарить родителей за достойное воспитание настоящих граждан своей страны, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Молодые люди, получившие паспорта, уже успели проявить себя в учебе, спорте, искусстве, общественной жизни.

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