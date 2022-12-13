На Свердлова в Мурманске горело общежитие

Пожар в общежитии тушили 17 человек. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 12 декабря пожарные расчеты работали на улице Свердлова в Мурманске, где загорелось здание общежития в доме №2/3.

- В одной из комнат сгорели вещи домашнего обихода на площади 15 квадратных метров, пол на площади 3 квадратных метра. Закопчены потолок и стены по всей площади комнаты. В общем коридоре закопчены стены и потолок на площади 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Из здания эвакуировали шесть человек, на месте работали 17 пожарных.

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