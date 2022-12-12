Неврологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи. В минздраве рассказали, каких врачей остро не хватает Мурманской области

В минздраве пояснили, каких специалистов не хватает региону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 декабря Мурманская областная Дума рассмотри два инициированных губернатором Андреем Чибисом законопроекта о поддержке медицинских работников, студентов профильных вузов и ординаторов. Так, приезжающим на работу врачам и фельдшерам дефицитных специальностей будут компенсировать стоимость аренды жилья.

В минздраве пояснили, каких специалистов не хватает региону.

- На данный момент существует острая потребность в офтальмологах, анестезиологах-реаниматологах, оториноларингологах, терапевтах, педиатрах, неврологах, хирургах, неонатологах, врачах скорой помощи, акушерах-гинекологах, травматологах-ортопедах. Также есть нехватка среднего медицинского персонала: медицинских сестер палатных (постовых), медицинских сестер врачей специалистов, фельдшеров-лаборантах, фельдшеров, фельдшеров скорой медицинской помощи. Отдельно хочется отметить, что ищем врачей общей практики, фельдшеров, заведующих в наши ФАПы, амбулатории, (Сафоново, Титан, Североморск-3, Лесозаводский, Раякоски, Печенга, Енский, Междуречье), - сообщила «КП»-Мурманск» заместитель министра здравоохранения Мурманской области Елена Краснощекова.

При этом с начала 2022 года в регион благодаря различным мерам поддержки привлекли 157 врачей и 92 сотрудника среднего медицинского персонала.

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