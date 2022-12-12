Стоимость билета составит около 300 рублей. Купить его можно только в самом поезде по пути следования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 17 декабря из Мурманска в Апатиты и обратно начнет курсировать электричка «Лыжная стрела». Поезд позволит удобнее добираться северянам и туристам до Хибин.

В субботу «Лыжная стрела» будет отходить из Мурманска в 8.25 и прибывать в Апатиты в 11.41. Из Апатитов выезд в 19.27 в воскресенье с прибытием в 22.53 в Мурманск. Путь также лежит через Колу и Оленегорск.

Стоимость билета составит 291 рубль. Купить его можно только в самом поезде по пути следования.

Как сообщает минтранс региона, для удобства пассажиров со станции Апатиты-1 в Кировск будут ходить стыковочные автобусы по маршруту № 131.

Электричка будет ходить до 30 апреля 2023 года.

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