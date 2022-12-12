Фрегат «Адмирал Горшков» после межфлотского перехода прибыл в Североморск

В ближайшее время экипаж будет заниматься плановыми задачами боевой подготовки нового учебного года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ночью 11 декабря завершил межфлотский переход и дошел до Североморска фрегат Северного флота «Адмирал Горшков».
Корабль сначала был на плановом теобслуживании на Кронштадском морском заводе, затем выходил в Балтийское море для проверки готовности технических средств и вооружения. Там судно успешно выполнило ракетные стрельбы по морским целям.
- В Северо-восточной Атлантике на переходе в пункт постоянного базирования с экипажем корабля прошел ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по взаимодействию со спасательно-буксирным судном «Алтай», - сообщает пресс-служба Северного флота.
В ближайшее время экипаж будет заниматься плановыми задачами боевой подготовки нового учебного года.
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