Андрей Чибис о конкурсе «Лидеры Севера»: Некоторые победители войдут в нашу большую и дружную команду

Финалистами «Лидеры Севера» стали 17 человек. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области завершился конкурс регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера», в финал вышли 17 человек, которые включены в кадровый резерв правительства Мурманской области.

- В 2023 году проведем для них целый комплекс мероприятий: лекции, стратегические сессии, деловые игры. В приоритете - не теория, а практическая часть. Не скрою, рассматривается, чтобы часть финалистов вошли в нашу большую и дружную команду. Спасибо всем, кто принял участие. От инициативы и активности северян зависит, каким будет будущее нашего региона. В 2023 году снова проведем конкурс и расширим его границы, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участниками «Лидеров Севера» стали также и жители других регионов.

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