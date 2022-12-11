В Мурманске появилась уникальная новогодняя ель из рыболовных сетей и бутылок

Ель будет украшать город до конца новогодних праздников. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске рядом с молодежным пространством «Контейнер-холл» установили необычную новогоднюю эко-ель. Ее создали художники и волонтеры из материалов, которые часто находят активисты во время арктических субботников.

Основой для объекта стали использованные паллеты и рейки, буи и морские атрибуты, старые рыболовные сети, а гирлянды волонтеры сделали из пластиковых бутылок.

Глава Единого волонтерского центра Евгения Чибис отметила, что установка экоели вместо традиционной искусственной — отличный способ показать возможности повторного использования материалов.

- Уверена, что никто из волонтеров, участвовавших в уборках в этом году с Единым волонтерским центром и с «Чистой Арктикой» и подумать не мог, что упаковки, бутылки, жестянки и остатки сетей могут стать источником творческого вдохновения художников. Хочется выразить признательность талантом резидентов Контейнер-холла: им удалось создать оригинальный арт-объект, который заставляет задуматься, сколько еще работы предстоит сделать, чтобы очистить Арктику от мусора, - сказала Евгения Чибис.

Ель будет украшать город до конца новогодних праздников, затем украшение утилизируют по всем правилам.

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