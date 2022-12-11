В Мурманской области в ДТП с перевернувшейся Subaru пострадали два человека

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Мурманской области на 1322-м километре автодороги Р-21 «Кола» произошло серьезное ДТП с участием одного автомобиля. Вечером 10 декабря водитель Subaru потерял контроль над управлением машиной.

- Автомобилист съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП травмы получили водитель и пассажир данного автомобиля - обслужены амбулаторно, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru