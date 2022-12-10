«Здесь пора фильм ужасов снимать». Жители Колы жалуются на кровавые реки

Зловонные кровавые реки обнаружили вблизи жилых домов. Фото: vk.com/gorodkola51

Жители Колы столкнулись с неожиданной проблемой - в их городе потекли кровавые реки.

- На улице Молодежная, 7 расположен цех по переработке рыбы, рядом многоквартирный дом №3, топит дворовую территорию и вход в подъезд дома №6, людям не зайти в подъезд, все течет под дом, все в крови, вонь от отходов рыбы, канализации. Текут кровавые реки! Когда это прекратиться? Там снимать только фильм ужасов!!! - пожаловались северяне в паблике «Город Кола ДТП - ЧП» (18+).

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, куда жаловаться на скользкие дороги. На улицах сохраняется сильная гололедица.

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