В Мурманске и Архангельске появятся центры охраны здоровья моряков

Центры будут помогать всем морякам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске и Архангельске откроются центры охраны здоровья моряков. Об этом стало известно на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Как отметил начальник медицинской службы Главного командования ВМФ Игорь Мосягин, Морская доктрина предусматривает создание таких организаций, которые работают с моряками всех стран, вне зависимости от порта приписки суда и наличия у них российского гражданства.

- В Арктическом регионе подобные центры охраны здоровья моряков появятся в Архангельске и Мурманске, - сообщил Игорь Мосягин.

Точные сроки реализации проекта пока не названы.

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