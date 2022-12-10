В Мурманске и Архангельске появятся центры охраны здоровья моряков

Центры будут помогать всем морякам.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманске и Архангельске откроются центры охраны здоровья моряков. Об этом стало известно на форуме «Арктика: настоящее и будущее».
Как отметил начальник медицинской службы Главного командования ВМФ Игорь Мосягин, Морская доктрина предусматривает создание таких организаций, которые работают с моряками всех стран, вне зависимости от порта приписки суда и наличия у них российского гражданства.
- В Арктическом регионе подобные центры охраны здоровья моряков появятся в Архангельске и Мурманске, - сообщил Игорь Мосягин.
Точные сроки реализации проекта пока не названы.
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