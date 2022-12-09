Из Мурманской области через морскую границу пытались вывезти 21 тонну топлива и фреона

На борту судна обнаружили разницу между фактическим наличием топлива и записанным в бумагах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сотрудники Мурманской таможни пресекли попытку вывезти через морскую границу 21 тонну судового топлива и фреона общей стоимостью 2,5 миллиона рублей.
- При сверке данных в судовом журнале и тех, что были заявлены в декларации, вскрылась существенная разница в 21 тонну между фактическим объемом топлива на борту и заявленным в представленных таможенному органу документах, - сообщили в Мурманской таможне.
Также на борту находилось 66 «лишних» баллонов с фреоном. Возбуждено административное делопроизводство, судовладелец может заплатить штраф в 1,15 миллиона рублей.
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