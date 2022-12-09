Три школы в Мурманске закрылись из-за эпидемии гриппа

В Мурманской области продолжает расти число заболевших гриппом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области продолжает расти число заболевших гриппом. По последним данным от регионального управления Роспотребнадзора, выявлено уже 53 случая этого заболевания, в том числе 51 случай свиного гриппа.

- К 8 декабря были внесены изменения в организацию образовательного процесса 116 классов. Три муниципальных общеобразовательных учреждения закрыты полностью, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска с ссылкой на комитет по образованию.

Ученики закрытых классов перешли на дистанционное обучение.

Напомним: в последний раз свиной грипп регистрировался в Заполярье три года назад, самая надежная защита от него - прививка.

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