В Мурманске открылась выставка-конкурс детского рисунка «Портрет Мужества»

В этом году ребята в возрасте от 9 до 17 лет прислали на выставку 95 работ. Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске 9 декабря открылась городская выставка-конкурс детских рисунков «Портрет Мужества». Она приурочена ко Дню Героев Отечества.

- Участники конкурса не только рисуют героев своей семьи или родного города, но и изучают историю и подвиги целого народа, нашей большой страны, - сообщил глава города Игорь Морарь.

В этом году ребята в возрасте от 9 до 17 лет прислали на выставку 95 работ. На портретах – герои, чьи имена навсегда связаны с историей столицы Заполярья.

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