В Мурманской областной детской больнице убрали опасные для детей металлические пластины

В этом году в Мурманской областной детской клинической больнице появилась игровая зона при оториноларингологическом отделении. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В этом году в Мурманской областной детской клинической больнице появилась игровая зона при оториноларингологическом отделении. Ее создали для того, чтобы маленькие пациенты, которым во время лечения бывает страшно, больно и скучно, могли отвлекаться от своих проблем.

Однако игровая зона оказалась потенциально опасной. В нашу редакцию обратились мамы юных пациентов и рассказали, что рядом с ковриком и игрушками находятся металлические пластины.

- Об их края можно пораниться, тем более, что дети поступают разного возраста. Некоторые еще не ходят, другие ходят неуверенно, есть очень активные ребятишки, - отметили северянки.

С информацией об опасных пластинах мы обратились в минздрав Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С информацией об опасных пластинах мы обратились в минздрав Мурманской области.

- По обращению граждан, металлические элементы заменили линолеумом. Во время пребывания детей в игровой комнате используют мягкое покрытие. Это временные меры. Корпус больницы, в котором располагается лор-отделение, требует капитального ремонта. В настоящее время минздрав региона разрабатывает проект полноценной реконструкции помещения, - отметили «КП»-Мурманск» в ведомстве.

Как сообщили сотрудники оториноларингологического отделения, сейчас для полноценной игровой комнаты места нет.

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