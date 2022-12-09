В Кировске случился пожар в двухкомнатной квартире

Причины случившегося устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 8 декабря в Кировске на улице Советской Конституции, 16 загорелась двухкомнатная квартира. На месте происшествия работали огнеборцы.

- Квартира закопчена по всей площади, огонь уничтожил мебель на площади 12 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Всего в тушении пожара участвовали 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Работало звено ГДЗС в течение 36 минут.

Причины случившегося устанавливаются.

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