В школе Пушного открыли парту героя в честь погибшего участника спецоперации

Всего в Мурманской области «Парты героев» появились в 46 учебных заведениях. Фото: vk.com/public191435377

В школе Пушного установили парту героя в честь выпускника учебного заведения - участника спецоперации на Украине. Матрос Денис Тимохин погиб при выполнении воинского долга 4 мая 2022 года.

У военнослужащего остались пожилая мама и сестры. Они тоже почтили память сына и брата в рамках Урока мужества.

- На ученической парте размещается информация о человеке, вошедшем в историю Отечества или являющимся героем нашего времени. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований, - сообщили в отделении Единой России в Кольском районе.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, отметил Денис Тимохин с честью и достоинством выполнил свой гражданский и воинский долг.

- Память о нем всегда будет в наших сердцах. Хочу низко поклониться маме, которая присутствует на мероприятии. Она воспитала настоящего гражданина России и патриота, - сказал он.

Всего в Мурманской области «Парты героев» появились в 46 учебных заведениях. 9 декабря такие парты установят еще в 26 школах и колледжах региона.

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