Tele2 в канун праздников составила гид для путешествий по Северо-Западу

«Гидом по приключениям» может воспользоваться любой желающий. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил портал, с помощью которого будет легче спланировать зимние каникулы в регионах Северо-Запада. «Гидом по приключениям» может воспользоваться любой желающий. При этом клиенты оператора в поездках получат скидки от партнеров проекта и возможность всегда оставаться на связи.

«Гид по приключениям» – это коллекция идей для путешествий в регионах Северо-Запада с полезными рекомендациями. Компания Tele2 предлагает клиентам прокатиться на хаски в Архангельске, поймать северное сияние в Мурманске и покорить снежные вершины в Карелии. С маршрутами на отдельном портале может ознакомиться любой желающий, а в ходе путешествий оставаться всегда на связи позволит мобильный интернет Tele2. Убедиться в надежном покрытии оператора любой желающий может на специальном сайте.

Кроме того, в путешествии клиенты Tele2 получат скидки и подарки от партнеров проекта. Например, туристам в Мурманской области предложат скидку на тур «Охота за северным сиянием» в парке отдыха «Северное сияние». С выгодой можно также отправиться в джип-тур в Калининграде. Скидку 10% предоставят абонентам оператора при оплате экскурсии «Кронштадт — Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» в Санкт-Петербурге. Выгодные предложения на эти и другие экскурсии действуют в программе лояльности Tele2 «Больше».

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

- Наши аналитики больших данных смотрели, куда соотечественники ездили чаще всего в прошлом году, и выяснили, что в топ рейтинга попали локации в Карелии, Калининградской и Мурманской областях. Мы активно развиваем сеть в местах притяжения туристов, на территориях загородных баз отдыха и в отдаленных населенных пунктах. Поэтому сделать гид по востребованным маршрутам и предложить выгодные условия путешественникам – логичный для нас шаг. Как и всегда, заботясь о наших абонентах, мы стараемся максимально поддерживать их стиль жизни.

Tele2 совместно с сервисом больших данных Geo.Platforma и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me провела исследование, чтобы узнать, какие самые неожиданные туристические маршруты выбирали россияне в 2021 году. Аналитики выяснили, что самыми популярными направлениями внутреннего туризма в России стали Калининградская, Мурманская области и Карелия. В частности, рост туристического потока в Рускеале показал 40%, по сравнению с годом ранее. Куршскую косу посетили на 25% больше туристов.

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