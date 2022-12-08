Правительство РФ выделило 37,7 миллиарда рублей на строительство Мурманского транспортного узла

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о поддержке проекта Мурманского транспортного узла со стороны правительства РФ - регион получит 37,7 миллиарда рублей. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о поддержке проекта Мурманского транспортного узла со стороны правительства РФ - регион получит 37,7 миллиарда рублей.

- Благодаря строительству МТУ появится более 1800 новых рабочих мест, и перевалка порта Мурманск увеличится на 18 миллионов тонн в год. Спасибо всем коллегам из федерального правительства за поддержку этого стратегически важного проекта для всей страны, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: на левом берегу Кольского залива в Мурманской области продолжается строительство угольного терминала «Лавна». Если в августе его готовность составляла 46%, то в сентябре уже 47%. Также осенью 2022 года стало известно, что на западном берегу Кольского залива построят новый грузовой терминал для перевалки белорусских калийных удобрений.

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