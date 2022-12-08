Выход судов из Заозерска в Баренцево море ограничили

В Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области предупреждают о непогоде, из-за которой введен режим повышенной готовности.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области предупреждают о непогоде, из-за которой введен режим повышенной готовности.
- Ограничен выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 15.00 8 декабря по 21.00 9 декабря 2022 года на территории ЗАТО Заозерск, - сообщили в Управлении.
Ранее выход в море запретили из Териберки и Ура-Губы.
Напомним: 9 декабря Заполярье ждут сильный ветер и метель.
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