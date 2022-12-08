В Печенгском округе мужчина закатил скандал и угрожал сковородкой гражданской супруге

Ранее судимого мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Печенгского округа попал под уголовное дело из-за неумения держать себя в руках. Мужчина угрожал своей гражданской супруге убийством, вооружившись кухонной утварью.

Как выяснили полицейские, в тот день 38-летняя возлюбленная северянина вернулась домой ночью вместе с матерью, обе они были пьяными. Между мужчиной и родственницей его сожительницы вспыхнул конфликт, женщина стала защищать свою мать.

- В это время северянин отправился на кухню за сковородкой. Он замахнулся ей на гражданскую супругу, попутно высказывая угрозы убийством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что конфликт произошел из-за позднего возращения домой его гражданской супруги.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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