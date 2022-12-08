Средний размер пенсии в Мурманской области составил 24573 рубля

При расчете данных учитывались пенсии северян, которые состоят на учете в ПФР.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Средний размер назначенных пенсий на 1 октября 2022 года в Мурманской области составляет 24573 рубля. Такие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении в регионе за минувшие 10 месяцев года от Мурманскстата.
При расчете данных учитывались пенсии северян, которые состоят на учете в ПФР.
Напомним: в Мурманской области размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника с января по сентябрь 2022 года составил 83858 рублей.
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