Вопрос с платной парковкой у железнодорожного вокзала в Мурманске остается открытым

Завершить работы планируют до конца года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце октября на площади перед железнодорожным вокзалом в Мурманске северяне заметили спецтехнику: на участке, где обычно паркуются машины, сняли асфальт.

Как сообщили в ОЖД, здесь ведутся работы по благоустройству в рамках текущего ремонта.

- Идет замена аварийного участка системы канализации, частичная замена бордюрного камня и асфальта. Позднее начало работ связано с большим пассажиропотоком летом и в начале осени, отправкой к местам летнего отдыха большого количества детских групп. Процесс идет с соблюдением всех технологических норм, на их качество текущий температурный режим не влияет, - сообщил «КП»-Мурманск» начальник службы корпоративных коммуникаций ОЖД Егор Величко.

Завершить работы планируют до конца года. При этом вопрос с созданием платной парковки перед железнодорожным вокзалом остается открытым.

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