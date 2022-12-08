Ночью в Териберке горела база отдыха

Пожар в Териберке случился ночью. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 7 на 8 декабря в Териберке загорелась база отдыха «Сияние Севера». Сообщение о пожаре поступило к экстренные службы в 2.22.

- Огонь повредил строение на площади 15 квадратных метров. В 03.30 пожар был полностью ликвидирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В Мончегорске горел горнолыжный комплекс «Лопарьстан». Сообщение о пожаре поступило в третьем часу утра.

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