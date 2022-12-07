В Мурманской области проведут бесплатные экскурсии для семей мобилизованных северян и студентов

Список актуальных экскурсий можно утончить через Туристский информационный центр региона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Перед новогодними праздниками Туристский информационный центр Мурманской области совместно с региональными туроператорами запускают социальные экскурсии.
Попутешествовать бесплатно по Кольскому полуострову смогут члены семей мобилизованных северян и участников СВО, студенты, обучающиеся по специальностям в сфере туризма и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Все расходы на себя берут организаторы.
- Участники соцпрограммы смогут поехать на охоту за северным сиянием, посетить парк животных с оленями и хаски, отправиться на автобусе в исторический экскурс по Мурманску, побывать в Териберке, Кировске, - сообщает комитет по туризму Мурманской области.
Список актуальных экскурсий можно утончить через Туристский информационный центр региона.
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