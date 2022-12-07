Глава минприроды Мурманской области в прямом эфире ответит на вопросы северян

Трансляция начнется 8 декабря в 14.30 на официальной странице правительства Мурманской области во «ВКонтакте». Фото: Правительство Мурманской области

Жители Мурманской области смогут задать интересующие вопросы об экологии и природопользовании главе минприроды региона.

Зинаида Середа в прямом эфире расскажет, куда можно сообщить о несанкционированной свалке, чем грозит незаконная вырубка деревьев, как получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов, что делать с отработанными автомобильными покрышками и ответит на другие вопросы.

Трансляция начнется 8 декабря в 14.30 на официальной странице правительства Мурманской области во «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно в комментариях под анонсом.

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