Росгвардейцы задержали в Мурманске троих напавших на прохожего мужчин

У пострадавшего мужчины также пропал мобильный телефон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, которые ночью на проспекте Героев-североморцев напали на прохожего. Северянина избили и распылили ему в лицо газовый баллончик.

Пострадавший мужчина дошел до ближайшего магазина и попросил его сотрудников о помощи. Продавец нажал на тревожную кнопку, после чего прибыла группа задержания.

- Злоумышленники ушли в сторону Верхне-Ростинского шоссе. Спустя непродолжительное время у дома № 11 по Верхне-Ростинскому шоссе росгвардейцами были выявлены молодые люди, схожие по приметам, которых потерпевший гражданин впоследствии опознал, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

У пострадавшего мужчины также пропал мобильный телефон.

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