В Мурманске презентовали книгу «Фронт без линии фронта»

В Управлении ФСБ России по Мурманской области презентовали книгу «Фронт без линии фронта» Фото: Управление УФСБ России по Мурманской области

В Управлении ФСБ России по Мурманской области презентовали книгу «Фронт без линии фронта», которая посвящена 80-летию создания мурманских партизанских отрядов и грядущему 105-летию со дня образования отечественных органов безопасности.

- «Фронт без линии фронта» повествует об истории Великой Отечественной войны на Кольском полуострове на рестикентском направлении – единственном участке на всей территории противоборства от Черного до Баренцева моря, где линии фронта и прямого противостояния не было на протяжении всей войны с 1941 по 1944 годы, - сообщили в Управлении УФСБ по Мурманской области.

Как сообщили в Государственном архиве Мурманской области, 7 июля 1942 года были созданы партизанские отряды «Большевик Заполярья» (командир – Александр Сергеевич Смирнов) и «Советский Мурман» (командир – Сергей Демьянович Куроедов), общей численностью 113 человек. Действуя с 1942 по 1944 годы, партизаны Мурмана совершили более 20 походов в тыл противника на территории Финляндии и Норвегии, сражались с немецкими карательными отрядами в тяжелых погодных условиях, истребляли вражеские гарнизоны, взрывали мосты, уничтожали транспорт.

Над изданием трудились действующие сотрудники и ветераны управления, журналисты и писатели.

Узнать больше о книге северяне смогут на ее презентации в Мурманской областной научной библиотеке, которая состоится 8 декабря в 14.00 в зале «Русская Арктика». Вход свободный.

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