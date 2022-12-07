Пожар в общежитии в Апатитах унес жизнь человека

Пожар случился в одной из квартир на пятом этаже. Фото: vk.com/murman01

Вечером 6 декабря в Апатитах случился пожар в общежитии по адресу улица Гладышева, 23/1. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 17.50. Оказалось, что горела комната на пятом этаже, здание было сильно задымлено.

- Выгорела комната на площади 15 квадратных метров. Один человек погиб, двух эвакуировали. В 18.29 пожар был полностью ликвидирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Общежитие тушили 10 человек.

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