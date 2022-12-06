В Мурманске двое незнакомцев устроили конфликт с пенсионером ради угона его Renault

В отношении жителей Заполярья возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 65-летнего мурманчанина двое незнакомцев угнали Renault Logan, устроив конфликт.

Как выяснили полицейские, в тот день мужчина был за рулем и затормозил у одной из остановок общественного транспорта в Ленинском округе. Там у него возникла перепалка с двумя северянами.

- Чтобы выяснить отношения, автовладелец вышел из машины. В этот момент злоумышленники оттолкнули водителя и быстро запрыгнув в автомобиль, скрылись, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимых мурманчан, возрастом 20 и 26 лет, задержали. Злоумышленники рассказали стражам порядка, что у них спонтанно созрел план, и они решили угнать иномарку. Покатавшись по городу, они бросили авто в районе улицы Книповича.

В отношении жителей Заполярья возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. Им грозит до семи лет лишения свободы. С мужчин взяли подписку о невыезде.

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