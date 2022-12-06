Девушке-инвалиду из Мурманска незаконно урезали социальную пенсию

Северянка получала выплату без учета районного коэффициента 1,4%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Девушке-инвалиду из Мурманска незаконно уменьшили социальную пенсию из-за того, что она училась в среднем специальном учебном заведении за пределами региона. Северянка получала выплату без учета районного коэффициента 1,4%.

- Несмотря на то, что с апреля по июнь 2020 года девушка обучалась дистанционно, а с июля по август того же года находилась на летних каникулах, проживая в это время в Мурманской области, в перерасчете пенсии ей отказали, - сообщили в прокуратуре региона.

Ведомство подало иск в суд о восстановлении нарушенных прав ребенка-инвалида, после чего девушке возместили незаконно удержанные соцвыплаты.

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