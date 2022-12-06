В Кольском районе Hyundai вылетел в кювет и перевернулся

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 5 декабря на 1340 километре автодороги Р-21 «Кола» произошло ДТП.

- Автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет и затем опрокинулся. В аварии пострадал один человек, его обслужили амбулаторно, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали огнеборцы и спасатели. Причины происшествия устанавливаются.

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