В Мурманске прошли юбилейные интеллектуальные игры на Кубок губернатора

Чемпионами стали мурманские игроки из команды «Парадные ватники». Фото: gov-murman.ru/

На минувших выходных в Мурманске состоялись интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Знатоки боролись за XX Кубок губернатора Мурманской области, турнир прошел впервые спустя три года.

В соревнованиях приняли участие 45 взрослых команд из разных уголков Заполярья, а также из Санкт-Петербурга.

- Нам очень приятно, что это мероприятие нашло живой отклик. Это свидетельствует о том, что люди соскучились по общению, очным формам работы, соревнованиям, - отметил вице-губернатор Мурманской области Владимир Евменьков.

Чемпионами, которые забрали Кубок и титул абсолютного победителя, стали мурманские игроки из команды «Парадные ватники». «Мурмянское радио» стала обладателем Молодежного кубка губернатора.

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