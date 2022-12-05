Жители Мурманской области могут войти в состав общественной наблюдательной комиссии

Справки можно получить по телефону: 8 (495) 132-59-99, добавочный 2152.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области 5 декабря началась процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии региона.
- Члены общественных объединений могут занять места в комиссии, направив в течение 60 дней на имя секретаря Общественной палаты РФ соответствующее заявление и документы, - сообщает министерство внутренней политики региона.
Справки можно получить по телефону: 8 (495) 132-59-99, добавочный 2152.
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