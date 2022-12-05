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НовостиЭкономика5 декабря 2022 10:01

Мурманский морской рыбный порт отсудил у минэнерго региона 72,7 миллиона рублей

Деньги будут взысканы из областного бюджета
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Рыбный порт обратился в суд, чтобы взыскать компенсации за возмещение выпадающих доходов за 2017 год.

Рыбный порт обратился в суд, чтобы взыскать компенсации за возмещение выпадающих доходов за 2017 год.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Арбитражный суд Мурманской области встал на сторону Мурманского морского рыбного порта в тяжбе с министерством энергетики и ЖКХ региона.

- Взыскать с Мурманской области в лице министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств казны пользу акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт» убытки в сумме 72,67 миллиона рублей, а также 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, - говорится в резолютивной части решения.

Рыбный порт обратился в суд, чтобы взыскать компенсации за возмещение выпадающих доходов за 2017 год, возникших из-за госрегулирования тарифов на тепловую энергию.

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