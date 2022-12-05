Житель Мурманска украл забытые в банкомате 70 тысяч рублей и попал под уголовное дело

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске мужчина позарился на чужие деньги и попал под уголовное дело. Северянин присвоил себе 70 тысяч рублей, которые другой человек забыл в банкомате.

Как выяснили полицейские, потерпевший мурманчанин пошел в банк и воспользовался терминалом, собираясь положить деньги на свой расчетный счет.

- Мужчина спешил, а потому убежал, не закончив процедуру отправки наличных. Следующий клиент воспользовался счастливым случаем и забрал оставленные купюры себе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

31-летнего северянина, ранее не привлекавшегося к уголовной и административной ответственности, задержали. Деньги тот успел потратить.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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