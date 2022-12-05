На Северном флоте проходят ночные занятия по огневой подготовке

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки береговых войск Северного флота. Фото: пресс-служба СФ

На полигоне Северного флота проходят первые в новом учебном году ночные занятия по огневой подготовке. Используются автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7

Особое внимание уделяется наработке навыков выживания военнослужащих в экстремальных арктических условиях.

- Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки береговых войск Северного флота. Уделяется внимание подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: 1 декабря на Северном флоте поздравили военнослужащих с началом нового учебного года. Командующий адмирал Александр Моисеев выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.

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