К Новому году в Мурманской области запланировано около тысячи мероприятий

Новый год в Мурманской области отметят без излишеств. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области в рамках празднования Нового года запланировано около тысячи мероприятий как для взрослых, так и для детей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- В том числе состоятся губернаторские елки, дети участников спецоперации получат на них пригласительные в приоритетном порядке, - уточнил Андрей Чибис.

Ранее глава региона сообщал, что на фоне СВО празднование Нового года в Заполярье пройдет без излишеств.

Напомним: 10 декабря в Мурманске торжественно откроют главную елку.

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