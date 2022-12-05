К Новому году в Мурманской области запланировано около тысячи мероприятий

Новый год в Мурманской области отметят без излишеств.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманской области в рамках празднования Нового года запланировано около тысячи мероприятий как для взрослых, так и для детей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.
- В том числе состоятся губернаторские елки, дети участников спецоперации получат на них пригласительные в приоритетном порядке, - уточнил Андрей Чибис.
Ранее глава региона сообщал, что на фоне СВО празднование Нового года в Заполярье пройдет без излишеств.
Напомним: 10 декабря в Мурманске торжественно откроют главную елку.
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