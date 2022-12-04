В Мурманске завершились съемки фильма «Свет» с Еленой Яковлевой

Съемки проходили на улицах Мурманска. Фото: vk.com/public196337736

В Мурманске подошли к концу съемки фильма «Свет», который снимает кинокомпания «Виш медиа». Главную роль в кинокартине играет актриса Елена Яковлева, а режиссером выступил Антон Коломеец.

- Главная героиня - самый простой человек, сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна. Она живет самой обычной жизнью, готовится отметить свой шестидесятилетний юбилей. Событийный ряд приводит ее ко встрече с собственным прошлым и заставляет ее по-новому взглянуть на свою жизнь, - сообщают в группе «Нордфильм».

Съемки проходили на улицах Мурманска, у драмтеатра, на улице Старостина, 75. Мурманчане с радостью участвовали в массовке.

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