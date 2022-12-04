Греется у костра и спит в машине. В Мурманской области помогают водителю сломавшейся на трассе фуры

Мужчине доставили дрова, воду, продукты. Фото: vk.com/bova_na

На трассе Мурманск-Апатиты у водителя сломалась фура - что-то случилось с компрессором. Мужчине приходится греться у костра днем для экономии топлива, а ночью спать в машине.

К счастью, водителю быстро пришли на помощь неравнодушные северяне.

- Сам мужчина из Татарстана. Механик везет ему компрессор, на днях привезут попутной машиной. Сказал, что еды и воды достаточно навозили, хватит на неделю. Дров и паллеты тоже привезли. Коллеги-дальнобойщики останутся с ним ночевать, чтобы зарядить аккумулятор и предоставить ночлег. МЧС подъезжало, ситуацию контролируют, - написала Алина Матвеева в группе «Подслушано Апатиты».

Глава администрации Апатитов Николай Бова также сообщил, что водителю помогли спасатели городской аварийно-спасательной службы. Мужчине доставили дрова, воду, продукты и позвонили родственникам, которые очень переживают.

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