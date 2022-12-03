Одного человека спасли из горящего девятиэтажного дома на Бредова в Мурманске

Пожар случился в девятиэтажном доме.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 2 декабря в доме 12 на улице Бредова в Мурманске случился пожар. О ЧП в одной из квартир девятиэтажного дома стало известно в 18.44.
— В результате подгорания пищи на электроплите в квартире на первом этаже закопчена кухня на площади 5 квадратных метров. С помощью спасательного устройства спасен один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
На пожаре работали 11 пожарных. Квартиру пришлось вскрывать специнструментом.
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