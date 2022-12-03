15 новых машин скорой помощи пополнили автопарк в Мурманской области

В Мурманскую область поставили 15 новых машин скорой помощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале сентября стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Мурманская область получит 15 новых машин скорой помощи и 9 школьных автобусов. Медицинские автомобили уже поступили в регион.

- Всего с 2019 года областная станция получила 136 автомобилей скорой медицинской помощи. Они серьезно обновили автопарк, и мы больше не выпускаем на линию машины, которые в эксплуатации более 5 лет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: жители других стран и регионов РФ могут получить в Мурманской области высокотехнологичную помощь при наличии российского гражданства и полиса ОМС. Об этом во время прямого эфира сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

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