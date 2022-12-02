Подрядчик восстановит покрытие спортивной площадки в мурманской Долине Уюта

Подрядчику придется исполнить договорные обязательства. Фото: gov-murman.ru

В Долине Уюта Мурманска подрядчик ООО «ТГР» восстановит покрытие спортивной площадки. Такое решение принял суд.

Как сообщили в минграде региона, Центр городского развития Мурманской области выявил недостатки выполненных работ, однако устранять их в рамках гарантийных обязательств подрядчик не захотел.

Стороны встретились в Арбитражном суде Мурманской области.

- В иске требовалось обязать подрядчика устранить недостатки, взыскать неустойку за несвоевременное исполнение гарантийных обязательств, а также возместить убытки, связанные с проведением экспертизы в отношении спорного объекта. Суд встал на сторону заказчика, после чего ООО «ТГР» подало апелляцию, - отметили в министерстве.

Арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, так что подрядчику придется исполнить договорные обязательства.

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