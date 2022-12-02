Атомный ледокол «Урал» вышел из Мурманска в первый рабочий рейс

2 декабря из порта приписки Мурманск в первый рабочий рейс вышел атомный ледокол «Урал» - третий в проекте 22220. Фото: rosatom.ru

2 декабря из порта приписки Мурманск в первый рабочий рейс вышел атомный ледокол «Урал» - третий в проекте 22220.

- Хочу напомнить, что практически на 90% ледокол российский. Я надеюсь, что в ближайшее время мы оставшиеся 10% преодолеем, локализация соответствующего оборудования будет выполнена в российских условиях. Ледокол построен на 40 лет. Россия уверенно себя будет чувствовать все ближайшие не только 40 лет, но и 100 лет в Арктическом бассейне, - сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Сейчас «Урал» направляется в в Обь-Енисейский район Карского моря, где будет осуществлять проводку судов. Также в работе находятся головной ледокол проекта «Арктика» и атомоход «Сибирь». Серию должны продолжить «Чукотка» и «Якутия».

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