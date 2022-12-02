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НовостиПолитика2 декабря 2022 12:13

В администрации Мурманска прогнозируют массовые сокращения

В мэрии также планируют уменьшить количество комитетов
Ника СВЕТЛОВА
Планируется, что этот вопрос обсудят на заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря.

Планируется, что этот вопрос обсудят на заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Околоправительственные источники сообщают, что в администрации Мурманска сократится количество комитетов: так, объединят строительство с градостроительством и территориальным развитием, а физкультуру и спорт - со здравоохранением.

- Логика таких решений очевидна: полномочия по здравоохранению еще в 2017 году переданы на региональный уровень, что касается строительства и благоустройства, то эта работа ведется объединенными усилиями с профильными министерствами областного правительства, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Также в администрации могут сократить чиновников и сотрудников подведомственных организаций. Планируется, что этот вопрос обсудят на заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря.

Напомним: прокуратура Октябрьского округа Мурманска во время проверки обнаружила нарушения в работе комитета по культуре при администрации города. Централизованная бухгалтерия не разместила на сайте госзакупок отчет о проведенных закупках за 2021 год.

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