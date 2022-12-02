В администрации Мурманска прогнозируют массовые сокращения

Планируется, что этот вопрос обсудят на заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Околоправительственные источники сообщают, что в администрации Мурманска сократится количество комитетов: так, объединят строительство с градостроительством и территориальным развитием, а физкультуру и спорт - со здравоохранением.

- Логика таких решений очевидна: полномочия по здравоохранению еще в 2017 году переданы на региональный уровень, что касается строительства и благоустройства, то эта работа ведется объединенными усилиями с профильными министерствами областного правительства, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Также в администрации могут сократить чиновников и сотрудников подведомственных организаций. Планируется, что этот вопрос обсудят на заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря.

Напомним: прокуратура Октябрьского округа Мурманска во время проверки обнаружила нарушения в работе комитета по культуре при администрации города. Централизованная бухгалтерия не разместила на сайте госзакупок отчет о проведенных закупках за 2021 год.

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