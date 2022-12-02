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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:07

Житель Кировска за уклонение от уплаты алиментов попал под арест

После освобождения мужчине придется отработать 100 часов обязательных работ
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
После освобождения ему все же придется отработать 100 часов обязательных работ.

После освобождения ему все же придется отработать 100 часов обязательных работ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кировска оказался под арестом из-за нежелания платить алименты на содержание своего ребенка. Мужчина знал, что у него образовался долг, но ничего с этим не делал.

- Суд назначил северянину административное наказание в виде 100 часов обязательных работ, однако добровольно трудиться тот отказался. После этого судебный пристав направил в суд административный протокол по части 4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания обязательных работ»), - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Мужчина получил пять суток административного ареста, его отправили в изолятор временного содержания. После освобождения ему все же придется отработать 100 часов обязательных работ.

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