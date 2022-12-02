Житель Кировска за уклонение от уплаты алиментов попал под арест

После освобождения ему все же придется отработать 100 часов обязательных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кировска оказался под арестом из-за нежелания платить алименты на содержание своего ребенка. Мужчина знал, что у него образовался долг, но ничего с этим не делал.

- Суд назначил северянину административное наказание в виде 100 часов обязательных работ, однако добровольно трудиться тот отказался. После этого судебный пристав направил в суд административный протокол по части 4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания обязательных работ»), - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Мужчина получил пять суток административного ареста, его отправили в изолятор временного содержания. После освобождения ему все же придется отработать 100 часов обязательных работ.

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