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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:20

Дорожную компанию из Мурманской области оштрафовали на 16 миллионов рублей за картельный сговор

Организация пыталась оспорить решение суда
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд снижение штрафа отменил и оставил его прежним.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд снижение штрафа отменил и оставил его прежним.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области суд оштрафовал ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» за картельный сговор с организациями «Кольское дорожное управление» и «Автомир».

Как установило Мурманское УФАС, в 2019 году компании организовали картель на торгах по ремонту автодорог на сумму более 160 миллионов рублей. За это ООО «УК «МДУ» выписали штраф на 16 миллионов рублей. Компания была не согласна с таким решением и просила снизить сумму до 100 тысяч рублей.

В итоге суд первой инстанции снизил размер штрафа до 8 миллионов рублей, однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд снижение штрафа отменил и оставил его прежним.

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